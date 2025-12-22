Эксперты сообщили, что мобильная связь подорожает после Нового года
По словам специалистов, цены вырастут на 8-10%. Рост стоимости связан с инфляцией, ставкой НДС и необходимостью покупать новое оборудование, отметили специалисты. На финальную стоимость влияет и рост голосовых вызовов, который наблюдается после блокировки звонков в зарубежных мессенджерах.
