19 пьяных водителей задержали в Рязанской области за выходные

Всего в выходные в регионе зафиксировали 842 нарушения ПДД РФ. Полицейские остановили 19 пьяный водителей: 6 из них отказались от прохождения медосвидетельствования, 12 водителей сели за руль в состоянии опьянения повторно. Также выявлены 8 нарушений, совершенных пешеходами. 18 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления. 7 нарушений, связанных с перевозкой детей.

19 пьяных водителей задержали в Рязанской области за выходные. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Всего в выходные в регионе зафиксировали 842 нарушения ПДД РФ. Полицейские остановили 19 пьяный водителей: 6 из них отказались от прохождения медосвидетельствования, 12 водителей сели за руль в состоянии опьянения повторно.

Также выявлены 8 нарушений, совершенных пешеходами. 18 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления. 7 нарушений, связанных с перевозкой детей.