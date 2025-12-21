В Рязанской области произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась 21 декабря на пересечении Егорьевского шоссе и улицы Индустриальной около деревни Кауровка в Касимовском округе. На кадрах видно, что столкнулись два грузовика. Согласно данным «Яндекс Карт», движение на участке дороги затруднено. Информации о пострадавших нет, подробности уточняются.
В Рязанской области произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась 21 декабря на пересечении Егорьевского шоссе и улицы Индустриальной около деревни Кауровка в Касимовском округе.
На кадрах видно, что столкнулись два грузовика, один из них съехал с дороги.
Согласно данным «Яндекс Карт», движение на участке дороги затруднено.
Информации о пострадавших нет, подробности уточняются.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов».