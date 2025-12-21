Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 21
Пнд, 22
Втр, 23
-6°
ЦБ USD 80.72 0.69 20/12
ЦБ EUR 94.51 0.26 20/12
Нал. USD 80.80 / 80.70 20/12 16:25
Нал. EUR 94.20 / 95.39 20/12 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
827
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 218
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 457
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 475
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась 21 декабря на пересечении Егорьевского шоссе и улицы Индустриальной около деревни Кауровка в Касимовском округе. На кадрах видно, что столкнулись два грузовика. Согласно данным «Яндекс Карт», движение на участке дороги затруднено. Информации о пострадавших нет, подробности уточняются.

В Рязанской области произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, авария случилась 21 декабря на пересечении Егорьевского шоссе и улицы Индустриальной около деревни Кауровка в Касимовском округе.

На кадрах видно, что столкнулись два грузовика, один из них съехал с дороги.

Согласно данным «Яндекс Карт», движение на участке дороги затруднено.

Информации о пострадавших нет, подробности уточняются.

Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов».