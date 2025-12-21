В Рязанской области произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась 21 декабря на пересечении Егорьевского шоссе и улицы Индустриальной около деревни Кауровка в Касимовском округе. На кадрах видно, что столкнулись два грузовика. Согласно данным «Яндекс Карт», движение на участке дороги затруднено. Информации о пострадавших нет, подробности уточняются.