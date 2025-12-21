В Рязани столкнулись легковушка и троллейбус

ДТП произошло вечером 21 декабря около ТРЦ «Марко Молл». Отмечается, что легковушка получила серьезные механические повреждения. На кадрах видно, что у автомобиля смяло капот и оторвало бампер. Информация о пострадавших не поступала.