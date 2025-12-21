В российском городе зафиксировали рекордно низкую температуру на Земле

Мировой «топ-3» возглавил якутский город Покровск, где метеостанция зафиксировала мороз в 51,7 градуса. На втором месте — метеостанция Сухана, которая находится в Оленекском районе республики. Там температура воздуха опустилась до -49,4 градуса. На третьем месте расположилось якутское село Крест-Хальджай (-48,7 градуса).

В Якутии 19 декабря зафиксировали самую низкую температуру на Земле. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

