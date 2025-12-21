Рязань
В Госдуму внесут проект о выплате от 550 тысяч многодетным на ипотеку
Согласно документу, размер госпомощи составит не более 6,4% от суммы ипотеки, но не менее 550 тысяч рублей. Изменения хотят внести в закон «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам». Уточняется, что сейчас семьям при рождении третьего или последующего ребенка предоставляется 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Депутаты во главе с первым зампредом комитета по контролю Дмитрием Гусевым внесут в Госдуму законопроект об увеличении размера выплаты многодетным на ипотеку. Об этом 21 декабря сообщило ТАСС.

Согласно документу, размер госпомощи составит не более 6,4% от суммы ипотеки, но не менее 550 тысяч рублей.

Изменения хотят внести в закон «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам».

Уточняется, что сейчас семьям при рождении третьего или последующего ребенка предоставляется 450 тысяч рублей на погашение.

Ранее в России предложили списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка.