В центре Рязани произошло ДТП
Как рассказали очевидцы, авария случилась вечером 21 декабря на пересечении улиц Горького и Право-Лыбедской. На кадрах видно, что столкнулись легковушка и «Газель». О пострадавших не сообщается. Подробности уточняются.
В центре Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Как рассказали очевидцы, авария случилась вечером 21 декабря на пересечении улиц Горького и Право-Лыбедской. На кадрах видно, что столкнулись легковушка и «Газель».
О пострадавших не сообщается. Подробности уточняются.
Фото: Telegram-канал «Дороги Рязани»