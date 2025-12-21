Пранкеры Вован и Лексус приехали в Рязанскую область для съемок шоу

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров приехали в Касимов, чтобы снять выпуск шоу «Вован и Лексус», участником которого станет экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Зрителям покажут будни героини. Также их познакомят с новой жизнью экс-министра в России. «Карин Кнайсль с готовностью делилась впечатлениями о жизни в России, рассказывала о своих увлечениях и планах на будущее. Не обошлось и без фирменных шуток от „Вована и Лексуса“, однако экс-министр реагировала на них с юмором», — написал Бахилов. Дата выхода выпуска в эфир не называется. Возрастное ограничение — 16+

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) приехали совместно со съемочной группой Первого канала в Касимов. Об этом 20 декабря сообщил глава округа Иван Бахилов в своих соцсетях.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров приехали в регион, чтобы снять выпуск шоу «Вован и Лексус», участником которого станет экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Зрителям покажут будни героини. Также их познакомят с новой жизнью экс-министра в России.

«Карин Кнайсль с готовностью делилась впечатлениями о жизни в России, рассказывала о своих увлечениях и планах на будущее. Не обошлось и без фирменных шуток от „Вована и Лексуса“, однако экс-министр реагировала на них с юмором», — написал Бахилов.

Дата выхода выпуска в эфир не называется.

Возрастное ограничение — 16+.

Фото: Telegram-канал Карин Кнайсль, Ивана Бахилова.