Орбан заявил, что Украину может укрепить только завершение конфликта с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину может укрепить только завершение конфликта с Россией. Его слова 21 декабря передало РИА Новости.
