Орбан заявил, что Украину может укрепить только завершение конфликта с Россией

Как сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, конфликт «день ото дня ослабляет Украину». Он выразил мнение, что заключение мира — единственное, что может укрепить страну.