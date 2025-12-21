Опубликован прогноз погоды на 22 декабря в Рязанской области

В области будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь), налипание мокрого снега, гололедица. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −3…+2°С, днем — −2…+3°С.