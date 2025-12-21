На трассе в Рязанской области произошла авария с фурами
Сказано, что авария случилась 21 декабря около села Казачий Дюк Шацкого района. На кадрах видно, что столкнулись две фуры, одна из них съехала в кювет. На месте происшествия работали полицейские. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
