Зеленский допустил отвод войск из подконтрольной ВСУ части ДНР

При этом, как указано в публикации, Зеленский хочет, чтобы войска отвела и Россия. «Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отходит столько же, сколько Россия. Свободная экономическая зона — там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск», — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский допустил отвод войск из подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал «Новости.LIVE».

