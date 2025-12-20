В Рязанской области на два дня закроют движение через ж/д переезд

Движение через железнодорожный переезд у села Ратманово на перегоне Ряжск — Александро-Невское закроют с 20:00 23 декабря до 20:00 25 декабря. Причина — ремонтно-путевые работы. Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.