В Рязанской области на два дня закроют движение через ж/д переезд
Движение через железнодорожный переезд у села Ратманово на перегоне Ряжск — Александро-Невское закроют с 20:00 23 декабря до 20:00 25 декабря. Причина — ремонтно-путевые работы. Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.
В Рязанской области закроют движение через ж/д переезд. Об этом сообщили в соцсетях администрации Александро-Невского района.
Движение через железнодорожный переезд у села Ратманово на перегоне Ряжск — Александро-Невское закроют с 20:00 23 декабря до 20:00 25 декабря.
Причина — ремонтно-путевые работы.
Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.