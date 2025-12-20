Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 20
Вск, 21
Пнд, 22
ЦБ USD 80.72 0.69 20/12
ЦБ EUR 94.51 0.26 20/12
Нал. USD 80.80 / 80.70 20/12 16:25
Нал. EUR 94.20 / 94.68 20/12 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
783
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 162
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 415
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 428
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек
Парад прошел 20 декабря в Ряжске. «Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи прошлись по городским улицам, провели хоровод вокруг главной елки и устроили веселые игры с детьми», — написали в посте.

В Ряжске прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщили в соцсетях местного Дома культуры.

Парад прошел 20 декабря.

«Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи прошлись по городским улицам, провели хоровод вокруг главной елки и устроили веселые игры с детьми», — написали в посте.

Фото: группа ряжского Дома культуры в «ВК».