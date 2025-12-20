В Рязанской области прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек
Парад прошел 20 декабря в Ряжске. «Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи прошлись по городским улицам, провели хоровод вокруг главной елки и устроили веселые игры с детьми», — написали в посте.
В Ряжске прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщили в соцсетях местного Дома культуры.
Фото: группа ряжского Дома культуры в «ВК».