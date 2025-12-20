В Рязани прошли съемки тревел-шоу «Поехали!»

Ведущие шоу Мария Осадник и Евгений Покровский путешествуют по России, посещают живописные места и достопримечательности. Съемки в Рязани прошли 18 декабря. «Лесопарк превратился в съемочную площадку! К нам заглянула команда популярного тревел-шоу. Дедушка Мороз, Снегурочка и, конечно, рыцари из ИПК „Стальная Дружина“ помогли ведущим Жене и Маше погрузиться в атмосферу Новогодней столицы», — написали в посте. Выпуск покажут на Первом канале 27 декабря в 12:00. Возрастное ограничение — 12+