Итоги года
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
741
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 122
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 388
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 399
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязани прошли съемки тревел-шоу «Поехали!»
Ведущие шоу Мария Осадник и Евгений Покровский путешествуют по России, посещают живописные места и достопримечательности. Съемки в Рязани прошли 18 декабря. «Лесопарк превратился в съемочную площадку! К нам заглянула команда популярного тревел-шоу. Дедушка Мороз, Снегурочка и, конечно, рыцари из ИПК „Стальная Дружина“ помогли ведущим Жене и Маше погрузиться в атмосферу Новогодней столицы», — написали в посте. Выпуск покажут на Первом канале 27 декабря в 12:00. Возрастное ограничение — 12+

Фото: официальная группа Лесопарка в «ВК»