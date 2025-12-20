В Рязани произошло лобовое ДТП, на месте работала скорая

Отмечается, что авария случилась вечером 20 декабря. На кадрах видно, что две легковушки столкнулись лоб в лоб, на месте работала скорая. По словам очевидцев, погибших в ДТП нет, официальная информация уточняется.

В Московском районе Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

Отмечается, что авария случилась вечером 20 декабря. На кадрах видно, что две легковушки столкнулись лоб в лоб, на месте работала скорая.

По словам очевидцев, погибших в ДТП нет, официальная информация уточняется.