В Минобрнауки не поддержали идею принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ

В Минобрнауки не поддержали идею принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ. Об этом глава ведомства Валерий Фальков сообщил в эфире телеканала «Россия-24», передало ТАСС.

По его словам, в 2026 году на всех направлениях подготовки и специальностях конкурс проведут по трем ЕГЭ, как и ранее.

Валерий Фальков отметил, что Минобрнауки не планирует переходить на прием по четырем результатам единого госэкзамена и в последующие годы.

Ранее ведомство установило новые пороги ЕГЭ для абитуриентов.