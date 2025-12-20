В ГД после слов Путина снова внесут проект о запрете рекламы эзотерических услуг

Ранее аналогичные инициативы вносились в Госдуму, но их не поддерживали. 19 декабря на «Итогах года» глава государства заявил, что оккультные услуги и «всякие колдуны» наносят ущерб гражданам и с этим нужно бороться. Депутат Андрей Свинцов после слов Путина сообщил, что в третий раз внесет законопроект о запрете рекламы различных эзотерических услуг, эзотериков, практиков в Госдуму. Он выразил надежду, что документ получит положительное заключение. Основные тезисы итогов 2025 года можно прочитать в публикации РЗН. инфо.

В Госдуму после слов президента России Владимира Путина снова внесут законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Об этом сообщило 20 декабря ТАСС со ссылкой на зампреда комитета по информполитике Андрея Свинцова.

Ранее аналогичные инициативы вносились в Госдуму, но их не поддерживали. 19 декабря на «Итогах года» глава государства заявил, что оккультные услуги и «всякие колдуны» наносят ущерб гражданам и с этим нужно бороться.

Депутат Андрей Свинцов после слов Путина сообщил, что в третий раз внесет законопроект о запрете рекламы различных эзотерических услуг, эзотериков, практиков в Госдуму.

Он выразил надежду, что документ получит положительное заключение.

Основные тезисы итогов 2025 года можно прочитать в публикации РЗН. инфо.

Напомним, в июле стало известно, что правительство отклонило инициативу о запрете рекламы магов и тарологов.