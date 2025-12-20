В ГД после слов Путина снова внесут проект о запрете рекламы эзотерических услуг

В Госдуму после слов президента России Владимира Путина снова внесут законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Об этом сообщило 20 декабря ТАСС со ссылкой на зампреда комитета по информполитике Андрея Свинцова.
Ранее аналогичные инициативы вносились в Госдуму, но их не поддерживали. 19 декабря на «Итогах года» глава государства заявил, что оккультные услуги и «всякие колдуны» наносят ущерб гражданам и с этим нужно бороться.
Депутат Андрей Свинцов после слов Путина сообщил, что в третий раз внесет законопроект о запрете рекламы различных эзотерических услуг, эзотериков, практиков в Госдуму.
Он выразил надежду, что документ получит положительное заключение.
Напомним, в июле стало известно, что правительство отклонило инициативу о запрете рекламы магов и тарологов.