В ЦФО ночь на 21 декабря продлится 17 часов

21 декабря наступит зимнее солнцестояние, из-за чего ночь в Северном полушарии будет самой длительной. В Полярных Зорях Мурманской области световой день продлится 18 минут, в Москве — 7 часов. В столице продолжительность ночи составит 17 часов. С 22 декабря светлое время суток будет увеличиваться.

