В центре Рязани из-за ДТП с троллейбусом образовалась пробка

Авария случилась 20 декабря. Судя по кадрам, на пересечении Первомайского проспекта с улицей Маяковского столкнулись троллейбус № 16а и автомобиль «Шкода». Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.