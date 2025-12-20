В центре Рязани из-за ДТП с троллейбусом образовалась пробка
В центре Рязани из-за ДТП с троллейбусом образовалась пробка. Об этом сообщили в соцсетях.
Авария случилась 20 декабря. Судя по кадрам, на пересечении Первомайского проспекта с улицей Маяковского столкнулись троллейбус № 16а и автомобиль «Шкода».
Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено.
Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.