ТАСС: мошенники распространяют объявления о распродаже красной рыбы и икры

Мошенники в преддверии новогодних праздников распространяют объявления о распродаже красной рыбы и икры. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на МВД.

Отмечается, что злоумышленники создают поддельные аккаунты в мессенджерах, публикуют фотографии семги, горбуши, форели, красной икры.

Когда потенциальная жертва вступает в диалог с «продавцом», ей предоставляются видеоотчеты и положительные отзывы. При этом заказ можно сделать только после полной предоплаты товара.

Затем «продавец» перестает выходить на связь, а аккаунт удаляется.