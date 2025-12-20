Рязанец приревновал жену к приятелю и избил их бейсбольной битой

В поселке Сапожок задержали злоумышленника за избиение жены и приятеля бейсбольной битой. Об этом 20 декабря сообщили в соцсетях УМВД по региону.

Водитель такси вызвал полицейских. Когда оперативники приехали, то увидели, что около автомобиля лежит мужчина. Злоумышленник в этот момент бил женщину, которая сидела на земле.

Потерпевших с многочисленными ушибами и ссадинами доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы. Мужчину задержали.