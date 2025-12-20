Рязань
Рязанец приревновал жену к приятелю и избил их бейсбольной битой
В поселке Ухолово 32-летний житель Сапожка, его 26-летняя супруга и 36-летний приятель сидели в автомобиле. Женщина и знакомый выпивали. Позже компания отправилась в Сапожок. Мужчине показалось, что жена оказывает знаки внимания приятелю. Отмечается, что муж упрекал супругу в недостойном поведении и угрожал убить. В какой-то момент мужчина отошел, а когда вернулся на место, то жены с приятелем не было. Они уехали на такси. Мужчина догнал машину. Злоумышленник достал из-под сиденья бейсбольную биту, вытащил из машины супругу с приятелем и начал избивать их.

В поселке Сапожок задержали злоумышленника за избиение жены и приятеля бейсбольной битой. Об этом 20 декабря сообщили в соцсетях УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, в поселке Ухолово 32-летний житель Сапожка, его 26-летняя супруга и 36-летний приятель сидели в автомобиле. Женщина и знакомый выпивали. Позже компания отправилась в Сапожок.

Мужчине показалось, что жена оказывает знаки внимания приятелю. Отмечается, что муж упрекал супругу в недостойном поведении и угрожал убить.

В какой-то момент мужчина отошел, а когда вернулся на место, то жены с приятелем не было. От прохожих житель поселка узнал, что они уехали на такси. Мужчина догнал машину. Злоумышленник достал из-под сиденья бейсбольную биту, вытащил из автомобиля супругу с приятелем и начал избивать их.

Водитель такси вызвал полицейских. Когда оперативники приехали, то увидели, что около автомобиля лежит мужчина. Злоумышленник в этот момент бил женщину, которая сидела на земле.

Потерпевших с многочисленными ушибами и ссадинами доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы. Мужчину задержали.