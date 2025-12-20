Рязанцы оформили более 82 тысяч «Пушкинских карт»

Рязанцы оформили более 82 тысяч «Пушкинских карт». Об этом 18 декабря на заседании расширенной коллегии министерства культуры заявила зампред правительства региона Наталья Суворова, сообщили в пресс-службе облправительства.

Отмечается, что в регионе создана межведомственная рабочая группа для решения вопросов, возникающих при реализации программы, назначены кураторы по каждому направлению.

Ранее рязанцам рассказали о перевыпуске «Пушкинской карты».