Рязанцам рассказали о погоде 21 декабря

21 декабря в области будет облачно. Местами ожидаются небольшие осадки, налипание мокрого снега, гололедица. Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −4…+1°С, днем — −3…+2°С.