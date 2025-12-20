Рязанцам рассказали о погоде 21 декабря
21 декабря в области будет облачно. Местами ожидаются небольшие осадки, налипание мокрого снега, гололедица. Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −4…+1°С, днем — −3…+2°С.
Рязанцам рассказали о погоде 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
21 декабря в области будет облачно. Местами ожидаются небольшие осадки, налипание мокрого снега, гололедица.
Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит −4…+1°С, днем — −3…+2°С.