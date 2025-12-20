Россиянам сообщили, какие разрешения надо блокировать в настройках смартфона

Россиянам сообщили, какие разрешения надо блокировать в настройках смартфона. Об этом 20 декабря RT рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По его словам, после покупки смартфона большинство пользователей спешат установить соцсети. Однако, как отметил эксперт, безопасность и приватность нужно настраивать до загрузки приложений.

Первый шаг, который позволит защитить личную информацию, — настройка операционной системы смартфона. В разделе «Конфиденциальность» или «Разрешения» необходимо установить правила для всех будущих программ.

Юрий Силаев рекомендовал ограничить доступ к геолокации, контактам, микрофону, камере и хранилищу файлов, выбрав опции «Запрашивать каждый раз» или «Запретить».

Второй шаг — изучение политики конфиденциальности самой соцсети на ее официальном сайте. Особое внимание при чтении документа необходимо обратить на то, где хранятся данные пользователей и как они используются.

После установки и первого запуска соцсети необходимо зайти в настройки приватности внутри приложения, найти разделы, связанные с рекламой и персонализацией.

Юрий Силаев призвал отключить все опции, разрешающие использовать действия для показа таргетированных объявлений. Это, как заверил собеседник RT, остановит постоянный анализ просмотров и интересов пользователя и не позволит соцсети создавать детальное цифровое досье.