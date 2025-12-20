Россиянам сообщили, какие разрешения надо блокировать в настройках смартфона. Об этом 20 декабря RT
По его словам, после покупки смартфона большинство пользователей спешат установить соцсети. Однако, как отметил эксперт, безопасность и приватность нужно настраивать до загрузки приложений.
Первый шаг, который позволит защитить личную информацию, — настройка операционной системы смартфона. В разделе «Конфиденциальность» или «Разрешения» необходимо установить правила для всех будущих программ.
Юрий Силаев рекомендовал ограничить доступ к геолокации, контактам, микрофону, камере и хранилищу файлов, выбрав опции «Запрашивать каждый раз» или «Запретить».
Второй шаг — изучение политики конфиденциальности самой соцсети на ее официальном сайте. Особое внимание при чтении документа необходимо обратить на то, где хранятся данные пользователей и как они используются.
После установки и первого запуска соцсети необходимо зайти в настройки приватности внутри приложения, найти разделы, связанные с рекламой и персонализацией.
Юрий Силаев призвал отключить все опции, разрешающие использовать действия для показа таргетированных объявлений. Это, как заверил собеседник RT, остановит постоянный анализ просмотров и интересов пользователя и не позволит соцсети создавать детальное цифровое досье.