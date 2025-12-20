Объявлен повторный сбор средств для больного раком видеомейкера из Рязани

Объявлен повторный сбор средств для больного раком видеомейкера и фотографа из Рязани Ивана Ушатикова. Пост об этом опубликован у него в соцсетях.

Отмечается, что на лечение мужчины с раком печени уходит от 20 до 50 тысяч в день. Оплачиваются капельницы, специальное питание, услуги врачей, препараты и другое.

В посте указано, что семье нужна помощь. Перевести средства на лечение можно по следующим реквизитам:

по номеру телефона: +7 (910) 620-51-52 ;

; карты: 2200 7006 3499 0112 (Т-Банк).

Напомним, рязанец уже больше года борется с заболеванием.