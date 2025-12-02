ВС России взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской области
Отмечается, что российские военные освободили Зеленый Гай и Доброполье. Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 400 военных. Средства ПВО сбили 44 беспилотника.
ВС России взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
