Врачи рассказали, чем вреден долгий подогрев сидений в автомобиле

По словам медиков, длительность обогрева сиденья в автомобиле не должна превышать 15 минут. Отмечается, что слишком долгий подогрев может привести к негативным для здоровья последствиям — от отеков и обострения хронических урогинекологических заболеваний до повышения рисков бесплодия. «Перегрев в этой области опасен и для мужчин, и для женщин. У мужчин температура половых органов — это один из важнейших факторов, которые влияют на репродуктивную функцию, и поэтому регулярный перегрев повышает риск бесплодия. У женщин перегрев при наличии в организме микроорганизмов, вызывающих, например, цистит, может спровоцировать обострение заболевания», — подчеркнули в сообщении.

Врачи рассказали, чем вреден долгий подогрев сидений в автомобиле. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам медиков, длительность обогрева сиденья в автомобиле не должна превышать 15 минут. Отмечается, что слишком долгий подогрев может привести к негативным для здоровья последствиям — от отеков и обострения хронических урогинекологических заболеваний до повышения рисков бесплодия.

«Перегрев в этой области опасен и для мужчин, и для женщин. У мужчин температура половых органов — это один из важнейших факторов, которые влияют на репродуктивную функцию, и поэтому регулярный перегрев повышает риск бесплодия. У женщин перегрев при наличии в организме микроорганизмов, вызывающих, например, цистит, может спровоцировать обострение заболевания», — подчеркнули в сообщении.