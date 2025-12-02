В рязанском лесу камеры сняли людей в мантиях с ритуалами у костра

В Мещерском национальном парке под Рязанью фотоловушки зафиксировали группу неизвестных, которые по ночам проводили странные ритуалы. Об этом сообщил Shot.

Люди в мантиях и колпаках разводили костры, водили хороводы со свечами и выкладывали на земле непонятные символы из сломанных веток. Изначально экологи решили, что повреждения саженцев — результат активности диких животных. Однако после просмотра записей стало ясно, что деревья портят люди. Все ритуальные предметы они оставляют на месте, а убирать приходится сотрудникам парка.

Экологи написали заявление в полицию.