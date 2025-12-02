В Рязанской области мужчина хотел заколоть жену вилкой

Инцидент произошел в селе Поплевино Ряжского района. По данным полиции, перед конфликтом супруги выпивали спиртное. 53-летняя женщина упрекнула мужа в том, что он стал злоупотреблять алкоголем. В ответ на замечание 52-летний местный житель схватил вилку и пригрозил жене убийством. Испугавшись, женщина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.