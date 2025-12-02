В России удвоится объем международных переводов

По прогнозам, в 2026 году объем трансграничных переводов розничных клиентов увеличится вдвое. Основой для такого роста станет расширение числа направлений для мгновенных переводов и доступных сервисов, рассказал в рамках 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

«Сегодня созданы все инструменты, которые способствуют возвращению капиталов в страну. Особый фокус на развитии трансграничных переводов и расчетов для россиян с Китаем, и развитию оплаты товаров по QR-коду», — отметил Алексей Охорзин.

Он отметил, что текущая динамика подтверждает потенциал рынка: за 11 месяцев 2025 года розничные пользователи банка совершили более 9 млн трансграничных переводов в зарубежные страны, это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем таких операций вырос в 5,5 раз. Основные цели переводов — помощь родным и близким, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, а также перевод денег на свой зарубежный счет для путешествий и пополнения кошельков. Чаще всего пользователи совершают транзакции в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Казахстан. Средний чек одной транзакции составляет 26 тыс. рублей, каждый клиент совершает 3 операции в месяц.

Сейчас можно переводить деньги более чем в 150 стран мира, в зависимости от направления совершая операции по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам и с выдачей наличными. Оплата по QR-коду за рубежом доступна розничным клиентам банка в четырех странах: Вьетнаме, Кыргызстане, Таджикистане и Турции.