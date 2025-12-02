В России парковку у жилых домов и соцобъектов хотят сделать бесплатной

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Сергеем Мироновым, передало 2 декабря РИА Новости. Согласно документу, бесплатная парковка должна быть доступна водителям вблизи места жительства и соцобъектов. По мнению авторов инициативы, это облегчит доступ к медицинским, образовательным и культурным услугам.

