В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный хлеб
В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный хлеб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что ежедневное потребление хлеба помогает удовлетворить почти половину потребности в углеводах, треть — в растительных белках, а цельнозерновой хлеб богат витаминами группы В и пищевыми волокнами.
На что обратить внимание при покупке:
- Где покупать: только в стационарных магазинах с правильными условиями хранения (кондиционирование, специальные полки);
- Документы: у продавца должны быть документы на партию, подтверждающие качество;
- Внешний вид: форма без дефектов, мякиш эластичный, пористый, без комков. При сжатии хлеб должен восстанавливаться;
- Запах и структура: свежий хлеб имеет упругий мякиш и аппетитный аромат;
- Местное производство: изделия местных фабрик обычно свежее, чем импортные (те часто содержат консерванты для долгой транспортировки).
На первом месте в составе должна быть мука, а не улучшители или консерванты.
Сроки годности:
- Белый хлеб — до 24 часов,
- Ржаной/ржано-пшеничный — до 36 часов,
- Мелкие изделия (