Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
596
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
764
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 350
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
963
В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный хлеб
В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный хлеб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ежедневное потребление хлеба помогает удовлетворить почти половину потребности в углеводах, треть — в растительных белках, а цельнозерновой хлеб богат витаминами группы В и пищевыми волокнами.

На что обратить внимание при покупке:

  • Где покупать: только в стационарных магазинах с правильными условиями хранения (кондиционирование, специальные полки);
  • Документы: у продавца должны быть документы на партию, подтверждающие качество;
  • Внешний вид: форма без дефектов, мякиш эластичный, пористый, без комков. При сжатии хлеб должен восстанавливаться;
  • Запах и структура: свежий хлеб имеет упругий мякиш и аппетитный аромат;
  • Местное производство: изделия местных фабрик обычно свежее, чем импортные (те часто содержат консерванты для долгой транспортировки).

На первом месте в составе должна быть мука, а не улучшители или консерванты.

Сроки годности:

  • Белый хлеб — до 24 часов,
  • Ржаной/ржано-пшеничный — до 36 часов,
  • Мелкие изделия (