В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный хлеб

В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный хлеб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ежедневное потребление хлеба помогает удовлетворить почти половину потребности в углеводах, треть — в растительных белках, а цельнозерновой хлеб богат витаминами группы В и пищевыми волокнами.

На что обратить внимание при покупке:

Где покупать: только в стационарных магазинах с правильными условиями хранения (кондиционирование, специальные полки);

Документы: у продавца должны быть документы на партию, подтверждающие качество;

Внешний вид: форма без дефектов, мякиш эластичный, пористый, без комков. При сжатии хлеб должен восстанавливаться;

Запах и структура: свежий хлеб имеет упругий мякиш и аппетитный аромат;

Местное производство: изделия местных фабрик обычно свежее, чем импортные (те часто содержат консерванты для долгой транспортировки).

На первом месте в составе должна быть мука, а не улучшители или консерванты.

Сроки годности: