Татьяна Панфилова: «детская радость — бесценна, а положительные эмоции играют огромную роль в выздоровлении»

Во вторник, 2 декабря, глава муниципального образования, председатель Рязанской гордумы Татьяна Панфилова передала подарки, собранные в ходе акции «Коробка храбрости», в Областную детскую клиническую больницу имени Дмитриевой. Сбор подарков проходил на предприятиях и в административных учреждениях города с 10 ноября по 1 декабря.

Неравнодушные рязанцы приносили игрушки, книги, канцтовары и наборы для творчества. Активное участие в сборе приняли депутаты Рязанской городской Думы. Цель акции «Коробка храбрости» — поддержать детей, проходящих лечение в стационарах. После болезненных процедур маленькие пациенты смогут выбрать любой понравившийся подарок из «Коробки храбрости».

«Долгое лечение, медицинские манипуляции — всегда непростое испытание для детей. Надеюсь, что подарки, собранные с любовью и заботой, помогут им побороть страх и в целом сделают пребывание в больнице немного легче. Детская радость — бесценна, а положительные эмоции играют огромную роль в выздоровлении», — сказала Татьяна Панфилова.

Часть собранных подарков будет передана в медицинские учреждения на новых территориях.