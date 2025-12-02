Суд обязал администрацию Рязанского района построить очистные сооружения

Рязанский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию разработать проект строительства новых очистных сооружений для бытовых стоков в деревне Минеево. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Проверка показала, что действующие очистные работают с нарушениями: биологическая очистка фактически не проводится. Прокуратура ранее вносила представление главе района, однако необходимых мер принято не было. Бездействие властей создаёт риск для окружающей среды и ухудшает качество коммунальных услуг.
После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
Напомним, ранее прокуратура выявила нарушения в Рязанском районе. В Минеево очистные сооружения, построенные в 2009 году на 200 кубометров в сутки, функционировали с отклонениями, без биологической очистки.