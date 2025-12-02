Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
Срд, 03
Чтв, 04
ЦБ USD 77.7 -0.53 02/12
ЦБ EUR 90.34 -0.48 02/12
Нал. USD 78.82 / 78.45 02/12 12:15
Нал. EUR 91.65 / 91.70 02/12 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
583
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
752
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 311
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
955
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Суд обязал администрацию Рязанского района построить очистные сооружения
Рязанский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию разработать проект строительства новых очистных сооружений для бытовых стоков в деревне Минеево. Проверка показала, что действующие очистные работают с нарушениями: биологическая очистка фактически не проводится. Прокуратура ранее вносила представление главе района, однако необходимых мер принято не было. Бездействие властей создаёт риск для окружающей среды и ухудшает качество коммунальных услуг. После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Рязанский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию разработать проект строительства новых очистных сооружений для бытовых стоков в деревне Минеево. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверка показала, что действующие очистные работают с нарушениями: биологическая очистка фактически не проводится. Прокуратура ранее вносила представление главе района, однако необходимых мер принято не было. Бездействие властей создаёт риск для окружающей среды и ухудшает качество коммунальных услуг.

После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Напомним, ранее прокуратура выявила нарушения в Рязанском районе. В Минеево очистные сооружения, построенные в 2009 году на 200 кубометров в сутки, функционировали с отклонениями, без биологической очистки.