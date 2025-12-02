Семьям погибших на СВО рязанцев вручили ордена Мужества
В понедельник, 1 декабря, в администрации Сасовского округа торжественно вручили ордена Мужества семьям Сергея Белявского и Михаила Прохина, погибших в зоне спецоперации. Они награждены ими посмертно.
