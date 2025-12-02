Рязанские врачи спасли пациента с ампутированной рукой

Врачи Рязанской областной клинической больницы провели реампутацию руки 35-летнего мужчины, страдавшего от сильной боли после ампутации в области плеча. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«У пациента сформировался тяжелейший невропатический болевой синдром — „удары током“. Это классическая картина, когда перерезанные нервы, попав в рубец, образуют болезненные утолщения. Ни блокады, ни сильнейшие обезболивающие уже не помогали», — пояснил Игорь Васильевич Кондрусь, заведующий отделением, хирург высшей категории.

Во время операции врачи освободили нервы и сосуды из рубцов, удалили поврежденные окончания и сформировали новую культю.

После вмешательства боль полностью исчезла. Теперь пациент сможет использовать протез.