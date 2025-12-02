Рязань
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
596
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
764
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 350
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
963
Рязанские врачи спасли пациента с ампутированной рукой
Врачи Рязанской областной клинической больницы провели реампутацию руки 35-летнего мужчины, страдавшего от сильной боли после ампутации в области плеча. Во время операции врачи освободили нервы и сосуды из рубцов, удалили поврежденные окончания и сформировали новую культю. После вмешательства боль полностью исчезла. Теперь пациент сможет использовать протез.

Врачи Рязанской областной клинической больницы провели реампутацию руки 35-летнего мужчины, страдавшего от сильной боли после ампутации в области плеча. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«У пациента сформировался тяжелейший невропатический болевой синдром — „удары током“. Это классическая картина, когда перерезанные нервы, попав в рубец, образуют болезненные утолщения. Ни блокады, ни сильнейшие обезболивающие уже не помогали», — пояснил Игорь Васильевич Кондрусь, заведующий отделением, хирург высшей категории.

Во время операции врачи освободили нервы и сосуды из рубцов, удалили поврежденные окончания и сформировали новую культю.

После вмешательства боль полностью исчезла. Теперь пациент сможет использовать протез.