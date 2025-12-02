Рязанские полицейские остановили 69 тонированных автомобилей
Рязанские полицейские остановили 69 тонированных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Всего за сутки инспекторы обнаружили 299 нарушений ПДД, том числе пять фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Кроме того, 15 нарушений допустили водители грузового транспорта.