Рязанка Татьяна Смирнова отметила 102-летие. Об этом сообщила гордума.
Женщина родилась в деревне Крысино-Лощинино Касимовского района.
Во время Великой Отечественной войны работала на производстве, рыла окопы. После войны работала на сетевязальной фабрике.
Фото: Рязгордума