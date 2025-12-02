Рязанец объехал ДТП и получил штраф за выезд на выделенку

Мужчина рассказал, что 26 ноября ехал по Московскому шоссе, где произошла авария. «Машины столкнулись на крайней левой полосе, я ехал по среднему ряду. Передо мной стояла полицейская машина с включёнными проблесковыми маячками, т. е. у меня не было выбора другого объезда», — отметил водитель. Накануне автомобилисту пришел пришёл штраф за выезд на выделенную полосу. «Понимаю, что камере все равно, но я думаю, что под штраф попали еще сотни таких, как и я. Очень возмущён этой ситуацией», — заключил рязанец.

