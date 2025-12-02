Россиянам назвали стоимость отечественного электромобиля «Атом»

Россиянам назвали стоимость отечественного электромобиля «Атом». Об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на данные сайта производителя.

Он будет стоить 3,9 млн рублей.

По размерам электрокар сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов.

Привод у машины только задний. Силовая установка может развивать 204 л. с., 77-киловаттная батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки.

При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергию для преодоления 100 км.