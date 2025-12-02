Пьяный мужчина стал виновником гибели знакомого под Рязанью

Пьяный мужчина стал виновником гибели знакомого под Рязанью. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла еще в мае 2025 года. Трое пьяных мужчин отправились в гости к одному из них на автомобиле Mitsubishi Lancer. За руль иномарки сел 31-летний житель Рязанского района. Отмечается, что водитель превысил допустимую скорость движения, не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач, а затем в дерево.

Один из пассажиров погиб, остальные получили телесные повреждения.

Водителю грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.