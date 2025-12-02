Прокуратура выявила в Рязанской области нарушения при капитальном ремонте домов

Прокуратура Захаровского района Рязанской области проверила соблюдение законодательства при капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов и выявила нарушения. В ходе проверки установили, что Фонд капитального ремонта и подрядчик заключили договор на ремонт электроснабжения и кровли в четырёх домах. Назначили сроки выполнения работ: до 1 и 20 октября. Однако они были проигнорированы, а в отношении отдельных конструктивных элементов нарушили технологии. Прокурор внес представление подрядной организации и возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.5.1 КоАП РФ. В ходе рассмотрения актов нарушения устранили.

