Полицейские обратились к рязанцам через громкоговорители

Утром во вторник, 2 декабря, сотрудники региональной ГАИ обратились к пешеходам при помощи сигнальной громкоговорящей установки патрульного автомобиля. Полицейские призвали рязанцев соблюдать требования ПДД. «Эта мера, ставшая уже традиционной, направлена на снижение аварийности и повышение культуры вождения на дорогах района», — отметили в ГАИ.