Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
583
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
752
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 311
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
955
Полицейские обратились к рязанцам через громкоговорители
Полицейские обратились к рязанцам через громкоговорители. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Рязанского района.

Утром во вторник, 2 декабря, сотрудники региональной ГАИ обратились к пешеходам при помощи сигнальной громкоговорящей установки патрульного автомобиля. Полицейские призвали рязанцев соблюдать требования ПДД.

«Эта мера, ставшая уже традиционной, направлена на снижение аварийности и повышение культуры вождения на дорогах района», — отметили в ГАИ.