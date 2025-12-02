Павел Малков: В Институте культуры пройдет День открытых дверей

«День открытых дверей в Институте культуры. Абитуриенты и их родители смогут узнать, как поступить, и задать вопросы преподавателям. Филиал возродили почти два года назад, и за это время многое сделали. Открыли четыре направления подготовки, три из них — очно и заочно. Появилась новая кафедра и усилилась команда преподавателей. В новом учебном году запустим направление „Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия“. Профиль „Выставочная деятельность“ подготовит кадры для работы в музеях», — отметил Павел Малков.

По словам губернатора, в настоящее время в филиале учатся около 100 студентов. Работа по развитию института продолжится. Будут открываться программы, «которые нужны учреждениям культуры региона».

День открытых дверей состоится в областном Дворце культуры и искусств (ул. Зафабричная, 12). Начало мероприятия в 11:00.