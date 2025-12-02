Павел Малков поручил чиновникам решить проблемы с лужами после жалоб рязанцев

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил главам администраций районов решить проблемы с лужами на тротуарах и дорогах. Это произошло на заседании регправительства во вторник, 2 декабря.

Глава региона вновь озвучил обращения рязанцев из социальных сетей. Одна из жалоб была посвящена скоплению воды на улице Татарской в Касимове около здания пенсионного фонда.

«Мы на заседаниях правительства не должны каждую лужу рассматривать. Я специально это обращение здесь озвучил, потому что в соцсетях за последнюю неделю сильно добавилось жалоб по тротуарам», — заявил губернатор.

Малков потребовал отработать все подобные заявки и обратить особое внимание на тротуары, которые ведут к социальным учреждениям. Кроме того, он поручил учитывать такие проблемные места при планировании дорожного ремонта и благоустройства на 2026 год.

Ранее читатели РЗН. Инфо сообщили о луже на пересечении улиц Весенней и Высоковольтной, которая существует уже несколько лет. Также рязанцы жаловались на незаасфальтированную дорогу, скопление воды и грязи на улице Есенина около театра кукол. Комментарии по поводу состояния тротуаров поступали и от жителей микрорайона Агропром.