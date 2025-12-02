Рязань
Экономист представил пьесу про возможный пакт ЦБ с властями

Пьесу «Инфляция, или сон в зимнюю ночь» по мотивам классики Уильяма Шекспира написал первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов к 16-му инвестиционному форуму ВТБ «Россия зовет!» и опубликовал ее на РБК. Так Пьянов подчеркивает необходимость признать существующую проблему курсообразования рубля.

«За последние 15 лет не помню другого такого момента, чтобы бизнес был так широко и глубоко уверен, что „курс ненастоящий“. Все внешние торговые партнеры страны — Залив, Китай, Индия, имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с „сильным подруливанием“. Ставим вопрос — по-прежнему ли правильна модель плавающего курса рубля в новых макроэкономических реалиях? Возможные альтернативная конфигурация — плавающий валютный коридор», — пояснил Пьянов, слова которого приводятся в публикации РБК.

Кроме того, Пьянов указывает на возможный «негласный пакт», заключенный между Банком России и исполнительной властью, который включает в себя цель по инфляции на уровне 4% и определяет месячный прирост кредитного портфеля юридических лиц как ключевой индикатор денежной массы. «Если месячный прирост составляет менее 10% в год, денежно-кредитные условия считаются жесткими и требуют смягчения. В противном случае, как это было в октябре, необходимо ужесточение», — добавил он.