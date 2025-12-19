Житель Рязани снял на видео метеорный поток Геминиды

В сети появилось видео метеорного потока Геминиды, снятое в Рязанской области. Запись опубликовали в Telegram-канале «Фотограф Матвей».

Автор сообщил, что долго не мог завершить монтаж из-за технических проблем и в итоге снизил качество ролика. На видео запечатлены ровно 100 метеоров. Житель Рязани также отметил, что погода позволила снять звездопад в полном объеме.

Кроме того, следующей ночью он записал небо из окна в условиях городской засветки — активность Геминид продолжалась, и в кадр попали еще несколько метеоров. Эти кадры автор пообещал опубликовать позже.

Фото: Telegram-канал «Фотограф Матвей»