Житель Луганской области получил 3 года колонии за нападение на полицейского

19 декабря в Рязани суд приговорил жителя города Рубежное Луганской области к 3 годам тюрьмы за нападение на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.
Мужчина, который переехал в Рязань с семьей из-за специальной военной операции, распивал алкоголь во дворе своего дома и громко слушал музыку.
Когда полицейские пришли на вызов из-за жалоб соседей, он отказался подчиняться их требованиям и начал конфликт. В результате он причинил легкий вред одному из полицейских, ударив его дважды в голову. При задержании мужчина сопротивлялся, и к нему применили физическую силу.
В суде он частично признал свою вину и извинился перед пострадавшим полицейским. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.