Житель Луганской области получил 3 года колонии за нападение на полицейского

19 декабря в Рязани суд приговорил жителя Рубежного Луганской области к 3 годам тюрьмы за нападение на полицейского. Мужчина, переехавший с семьёй из-за СВО, распивал алкоголь и громко слушал музыку. При проверке по жалобам соседей он отказался выполнять требования полиции и ударил правоохранителя дважды по голове. При задержании оказывал сопротивление, и к нему была применена физическая сила. В суде он частично признал вину и извинился. Его приговорили к 3 годам колонии общего режима.

19 декабря в Рязани суд приговорил жителя города Рубежное Луганской области к 3 годам тюрьмы за нападение на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Мужчина, который переехал в Рязань с семьей из-за специальной военной операции, распивал алкоголь во дворе своего дома и громко слушал музыку.

Когда полицейские пришли на вызов из-за жалоб соседей, он отказался подчиняться их требованиям и начал конфликт. В результате он причинил легкий вред одному из полицейских, ударив его дважды в голову. При задержании мужчина сопротивлялся, и к нему применили физическую силу.

В суде он частично признал свою вину и извинился перед пострадавшим полицейским. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.