Врачи спасли 24-летнего рязанца с инсультом

Отмечается, что молодой человек закурил вейп, в глазах у него резко потемнело, голова закружилась, и он потерял сознание. Скорую помощь вызвала его знакомая. В больнице ему провели тромболитическую терапию, после чего рязанец смог самостоятельно двигаться и вставать. Сейчас его выписали для наблюдения по месту жительства.

